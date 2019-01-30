Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:43

Руководство регионов научат работать с соцсетями

технологии

12:43

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/dimarik

Руководство регионов научат работать с социальными сетями. В частности, будут проводиться семинары на базе президентских полпредств. Сопровождать руководства регионов в этом вопросе будет Институт развития интернета (ИРИ). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

В феврале запланированы семинары для региональных правительств Северо-Кавказского федерального округа.

Председатель общего собрания учредителей ИРИ, глава комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что это повысит цифровую грамотность властей в регионах.

Как рассказал изданию источник, близкий к администрации президента, ИРИ будет давать консультации по правильному ведению официальных сообществ соцсетях, работе в условиях ЧП и прочее.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить пользоваться соцсетями в течение пяти лет после увольнения военным, отслужившим срочную службу и уволенным в запас.

В первую очередь речь идет о тех военнослужащих, которые проходили службу с секретным режимом или имели доступ к документам, содержащим государственную тайну.

технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика