Руководство регионов научат работать с соцсетями

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Руководство регионов научат работать с социальными сетями. В частности, будут проводиться семинары на базе президентских полпредств. Сопровождать руководства регионов в этом вопросе будет Институт развития интернета (ИРИ). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

В феврале запланированы семинары для региональных правительств Северо-Кавказского федерального округа.

Председатель общего собрания учредителей ИРИ, глава комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что это повысит цифровую грамотность властей в регионах.

Как рассказал изданию источник, близкий к администрации президента, ИРИ будет давать консультации по правильному ведению официальных сообществ соцсетях, работе в условиях ЧП и прочее.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить пользоваться соцсетями в течение пяти лет после увольнения военным, отслужившим срочную службу и уволенным в запас.

В первую очередь речь идет о тех военнослужащих, которые проходили службу с секретным режимом или имели доступ к документам, содержащим государственную тайну.