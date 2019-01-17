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09:56

Дембелям могут запретить соцсети

безопасность

09:56

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В России военным, отслужившим срочную службу и уволенным в запас, могут запретить пользоваться социальными сетями в течение пяти лет после увольнения. Также это может коснуться тех, кто ушел в запас, сообщают "Известия" со ссылкой не несколько источников, знакомых с ситуацией.

Как уточняется, в первую очередь речь идет о тех военнослужащих, которые проходили службу с секретным режимом или имели доступ к документам, содержащим государственную тайну.

По мнению экспертов, это необходимо для обеспечения секретности в современных условиях, так как есть опасность утечки данных через интернет.

При этом специалисты подчеркнули, что при желании в соцсетях можно зарегистрироваться под вымышленным именем.

Требования по ограничению использования военнослужащими соцсетей, а также размещения информации в СМИ и Сети были включены в законопроект об изменении ФЗ "О статусе военнослужащих".

В октябре 2018 года сообщалось, что военнослужащим законодательно запретят публиковать в Сети и СМИ любую информацию о себе и коллегах, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность, подробности служебной деятельности или место дислокации. Нарушителей будут привлекать к дисциплинарной ответственности вне зависимости от их звания, контрактников – досрочно увольнять.

безопасность

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