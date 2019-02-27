Военные уйдут из интернета и СМИ

Сенаторы одобрили закон, запрещающий военнослужащим и призванным на военные сборы гражданам размещать информацию о себе в СМИ и интернете. Решение было принято на заседании в Совете Федерации, передает Агентство "Москва".
Согласно инициированному российским правительством документу, изменения внесут в закон "О статусе военнослужащих".
Речь идет в том числе о сведениях, которые позволяют определить принадлежность или предназначение военных к Вооруженным силам страны. Запрет распространяется и на размещение информации о других военнослужащих и членах их семей.
Помимо этого, военным запретят размещать в Сети и СМИ данные о деятельности органов военного управления, входящих в состав ВС РФ.
Закон также устанавливает запрет на использование планшетов, телефонов и навигаторов при исполнении отдельных обязанностей военной службы. Нарушение этого и других перечисленных пунктов приравнивается к грубым дисциплинарным проступкам.
В декабре минувшего года депутаты Госдумы приняли закон в третьем, окончательном чтении. По словам первого зампреда комитета по обороне Андрея Красова, инициатива направлена на обеспечение безопасности государства и самих военных.
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