Путин пошутил о будущих полетах коров и собак на Марс

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Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле пошутил о полетах на Марс коров, собак, кошек и зайцев.

Российский лидер поинтересовался у собравшихся, позволяют ли современные радиационно-защитные композиты долететь указанным животным до другой планеты и вернуться. Как отметила лауреат президентской премии для молодых ученых Наталья Черкашина, занимающаяся созданием таких компонентов, ученые работают над увеличением радиационной защиты материалов.

Отвечая на вопрос президента, она заверила, что если такая потребность возникнет, то ученые поработают и над решением этого вопроса.

"Это я же пошутил насчет коров. Коровы нам на Земле нужны. <…> А вот человек-то долетит или просто живой организм с современными радиационно-защитными композитами?" – сказал Путин, предположив отрицательный ответ.

Черкашина подчеркнула, что наука не стоит на месте, из чего глава России сделал вывод, что на сегодняшний день таких материалов нет, но не исключил подобных возможностей в будущем.

На этой встрече Путин вручил президентские премии в области науки и инноваций молодым ученым за прошлый год. Награды получили Вадим Попков и Кирилл Мартинсон из ФТИ имени А. Ф. Иоффе РАН, Елена Корочкина из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, а также Черкашина.

Вместе с тем российский лидер предложил ввести индивидуальные учебные планы для студентов, которые работают по специальности параллельно с учебой. Кроме того, по словам Путина, из программ вузов необходимо убрать устаревшие и архаичные курсы, не отвечающие потребностям экономики.