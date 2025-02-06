Путин призвал создать экспозицию об успехах молодых ученых в центре "Россия"

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Успехи молодых российских ученых следует демонстрировать в рамках экспозиции на базе национального центра "Россия", отметил Владимир Путин во время торжественной церемонии вручения премий молодым специалистам.

"Хотим, чтобы вся страна, подрастающее поколение, знали о ваших свершениях, гордились отечественной наукой. <...> Есть идея создать специальную экспозицию на площадке национального центра "Россия", чтобы ее посетители – это и наши граждане, и зарубежные гости – могли лучше познакомиться с достижениями наших лауреатов", – подчеркнул он.

Необходимо популяризировать науку и повышать авторитет современных исследователей, считает президент. Также, по его мнению, большое значение имеет финансовая поддержка.

Ранее Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы молодым ученым за достижения в 2024 году. Премией ежегодно отмечаются заслуги тех, кто добился выдающихся результатов в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области естественных, технических и гуманитарных наук.

Также поощряются те, кто разработал и внедрил новые технологии, технику, приборы, оборудование, материалы и вещества, способствующие повышению эффективности работы в реальном секторе экономики и социальной сфере Москвы.

