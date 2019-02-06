Песков рассказал о смысле жизни

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что видит смысл жизни в созидании. Об этом он заявил, выступая на форуме "Медиадень".

"Смысл жизни в созидании – будь то идеи, материальное, культурное, что-то осязаемое – или в участии в процессе созидания. Иногда для того, чтобы созидать, нужно бороться, чтобы созидать", – сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что не согласен с утверждением "жизнь – это борьба", передает РИА Новости.

Песков также рассказал, что не смог бы работать журналистом. Он отметил, что данная профессия требует от человека постоянной включенности в повестку дня и умение добывать информацию.

Что же касается его должности, то он много лет работает пресс-секретарем президента и дорожит своей работой.

До этого в ходе выступления Песков указал, что с юмором относится к публикациям в СМИ "компромата" на него. Он отметил, что со временем стал менее ранимым, поскольку главное — быть в ладах с законом.