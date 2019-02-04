Песков прокомментировал опрос о желании молодежи уехать из России

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Результаты опроса "Левада-центра" об эмиграционных настроениях россиян носит абстрактный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 4 февраля.

Ранее "Левада-центр" опубликовал исследование, согласно которому, 17% респондентов желают эмигрировать из России, причем 41% из них — молодые люди до 24 лет. При этом 61% граждан указали, что не собираются покидать страну.

"Там, если посмотрите, подавляющее большинство граждан заявило о неготовности и нежелании вообще переезжать куда-либо из России", — приводит ТАСС слова Пескова.

Он также указал, что данные о желающих покинуть страну граждан нельзя рассматривать отдельно от общего контекста. По мнению Пескова, 17% — "это не такой высокий показатель".

Опрос проводился с 13 по 19 декабря 2018 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек из 52 субъектов страны.