Песков прокомментировал опрос о желании молодежи уехать из России

Результаты опроса "Левада-центра" об эмиграционных настроениях россиян носит абстрактный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 4 февраля.
Ранее "Левада-центр" опубликовал исследование, согласно которому, 17% респондентов желают эмигрировать из России, причем 41% из них — молодые люди до 24 лет. При этом 61% граждан указали, что не собираются покидать страну.
"Там, если посмотрите, подавляющее большинство граждан заявило о неготовности и нежелании вообще переезжать куда-либо из России", — приводит ТАСС слова Пескова.
Он также указал, что данные о желающих покинуть страну граждан нельзя рассматривать отдельно от общего контекста. По мнению Пескова, 17% — "это не такой высокий показатель".
Опрос проводился с 13 по 19 декабря 2018 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек из 52 субъектов страны.
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