Песков назвал журналистику ключевым фактором здоровья общества

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Современное общество не может быть здоровым без здоровой журналистики, которая играет роль общественного контролера, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Общество не может быть здоровым без здоровой журналистики, которая играет и сдерживающую роль, и роль проведения всяческих расследований, порицания, там, где это необходимо, справедливого или несправедливого", – сказал пресс-секретарь главы государства на форуме "Медиадень".

Песков полагает, что журналистика должна быть "четвертой властью". Он подчеркнул, что речь идет именно о качественной журналистике.

"Иногда журналистика, как сейчас, как мне представляется, в транзитарном периоде, то есть, журналистика меняется и меняется вообще информация, мне кажется, не в лучшую сторону", – отметил пресс-секретарь президента.

В то же время, по его мнению, этот процесс естественен: он связан с изменениями в обществе.