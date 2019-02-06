Песков назвал журналистику ключевым фактором здоровья общества

Современное общество не может быть здоровым без здоровой журналистики, которая играет роль общественного контролера, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Общество не может быть здоровым без здоровой журналистики, которая играет и сдерживающую роль, и роль проведения всяческих расследований, порицания, там, где это необходимо, справедливого или несправедливого", – сказал пресс-секретарь главы государства на форуме "Медиадень".
Песков полагает, что журналистика должна быть "четвертой властью". Он подчеркнул, что речь идет именно о качественной журналистике.
"Иногда журналистика, как сейчас, как мне представляется, в транзитарном периоде, то есть, журналистика меняется и меняется вообще информация, мне кажется, не в лучшую сторону", – отметил пресс-секретарь президента.
В то же время, по его мнению, этот процесс естественен: он связан с изменениями в обществе.
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