Песков рассказал о компромате на него в СМИ

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Дмитрий Песков рассказал, что с юмором относится к публикациям с "компроматом" на него. Об этом пресс-секретарь президента России сообщил на форуме "Медиадень".

Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля отметил, что со временем стал менее ранимым, так как главное – быть в ладах с законом, чтобы, как он, суметь относиться к подобным публикациям с юмором.

До этого в ходе выступления Песков отметил, что современное общество не может быть здоровым без здоровой журналистики, которая играет роль общественного контролера, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля полагает, что журналистика должна быть "четвертой властью". Он подчеркнул, что речь идет именно о качественной журналистике.