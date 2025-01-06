Путин по традиции посетит рождественское богослужение

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин традиционно будет присутствовать на рождественском богослужении в этом году, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, разумеется, эта традиция президентом будет соблюдена и в этом году", – подчеркнул он.

При этом о подробностях этого события будет сообщено позже, отметил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что Путин обычно встречает Новый год дома. По его словам, российский лидер отдает предпочтение такому способу празднования, если не едет в командировки.

Праздники глава государства проводит в рабочем графике, отметил Песков. В нынешней ситуации отдых президента в длинные выходные не представляется возможным, объяснил он.

