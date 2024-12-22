Песков: Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике

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Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, определенные планы уже есть. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график", – отметил пресс-секретарь.

Кроме того, как указал Песков, Путин поздравит с предстоящим Новым годом и Рождеством лидеров дружественных стран. Что касается недружественных, то российский президент поздравит только народы, а не властей.

Ранее Путин принял участие в акции "Елки желаний". Президент выбрал на специальной елке три открытки с пожеланиями детей.

В одной из них было указано желание юной россиянки попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. На другой открытке школьница рассказала о своей мечте посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева. Еще одна девочка рассказала, что мечтает побывать в Санкт-Петербурге.

