Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил граждан РФ с наступившим Новым годом.

"Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! Буквально через несколько минут вступит в свои права новый, 2025 год, завершающий первую четверть XXI века", – начал свое видеообращение российский президент.

По словам главы государства, этот период в России был наполнен многими исторически значимыми и масштабными событиями. Были достигнуты большие цели, преодолено немало испытаний.

"Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности. Да, нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано. Это наше общее достояние – надежная основа для дальнейшего развития", – добавил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия – независимая, свободная и сильная страна, которая смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. Владимир Путин отметил, что на пороге Нового года в России думают о будущем и будут идти только вперед. Абсолютной ценностью для властей РФ всегда была, есть и будет судьба страны и благополучие ее граждан.

"Искренние чувства к родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести", – сказал президент РФ.

Отдельно Путин отметил работу российских бойцов и командиров, которые взяли на себя великий ратный труд – защищать Россию, обеспечить народу РФ прочные гарантии мира и безопасности.

В связи с этим наступающий 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества в честь военнослужащих ВС РФ, во славу 80-летия Великой Победы, а также в дань уважения к памяти предков, во все времена сражавшихся за Родину.

"Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране – России. Когда мы вместе – все исполнится. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым, 2025 годом!" – заключил Путин.

С новогодним поздравлением также выступил и Сергей Собянин. Мэр отметил, что по традиции вначале провожают уходящий год, подводят итоги и размышляют о будущем.

По словам Собянина, у каждого из нас свои планы и заботы, но из миллионов этих планов и складывается судьба города и страны. Градоначальник пожелал, чтобы наступающий новый год принес в семьи горожан благополучие.