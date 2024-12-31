Владимир Путин тепло поздравил с Новым годом всех участников СВО

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Владимир Путин тепло поздравил с Новым годом всех участников специальной военной операции во время заслушивания доклада о ходе СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Перед российским лидером выступали начальник Генштаба, а также командующие группировок. Официальный представитель Кремля добавил, что президент также поблагодарил всех их за службу.

Между тем жители Камчатки и Чукотки уже увидели традиционное новогоднее обращение Путина из Кремля к гражданам России. Глава государства назвал РФ независимой, свободной и сильной страной, которая смогла дать ответ на сложнейшие вызовы.

Кроме того, как указал президент, мысли миллионов людей по всей России находятся с бойцами и командирами, которые являются подлинными героями, взявшими на себя защиту Родины. Государство гордится их мужеством и отвагой, сказал он.

В Москве в этом году новогоднее обращение лидера покажут в столичном метро и наземном городском транспорте. Оно начнется вместе с эфиром на телеканалах. Также пассажиры увидят и поздравление с наступающим Новым годом от Сергея Собянина.

