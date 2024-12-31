Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов с 1 января

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Владимир Путин поручил обеспечить реализацию новых национальных проектов с 1 января 2025 года. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.

Данное поручение было надо правительству и Центробанку РФ.

Также российский лидер отметил, что кабмин и Роскосмос должны до 1 мая утвердить нацпроект по развитию космической деятельности до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Нацпроект будет комплексно определять задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты развития космической деятельности.

Вместе с тем Путин рекомендовал Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" регулярно мониторить реализацию национальных проектов. Российский лидер одобрил подготовленные показатели развития страны до 2030 года, поручив доработать их.

Ранее Путин потребовал заложить в бюджет средства для реализации в следующем году новых нацпроектов. Президент РФ подчеркнул, что новые нацпроекты позволят достичь позитивных изменений во всех сферах жизни и обеспечить долгосрочное постепенное развитие страны. Он также акцентировал внимание властей на том, что в этом вопросе должны помочь стратегические решения по донастройке налоговой системы.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дефицит бюджета не повлияет на реализацию национальных проектов развития России. Он объяснил, что все расходы на нацпроекты очень детально рассчитываются. В связи с этим он заявил, что власти реализуют национальные программы в полном объеме.

