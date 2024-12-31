Сергей Собянин пожелал москвичам благополучия и исполнения желаний в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом. Мэр отметил, что по традиции вначале провожают уходящий год, подводят итоги и размышляют о будущем.

По словам мэра, у каждого из нас свои планы и заботы, но из миллионов этих планов и складывается судьба города и страны.



"У каждого из нас свои воспоминания и впечатления. Но для всех нас это был год мужества и решимости, в котором тысячи москвичей выполняли свой долг на фронте; год большой созидательной работы, в котором наш город успешно развивался; год единства и сплочeнности, в котором каждый из нас что-то сделал для себя, своих близких и родной страны. И за это, друзья, я говорю вам огромное спасибо", – продолжил Собянин.

Мэр пожелал, чтобы наступающий новый год принес в семьи горожан благополучие.

"Пусть вас согревает тепло близких и любящих сердец! Пусть сбудутся мечты и исполнятся желания! С праздником, дорогие москвичи! С Новым, 2025 годом!" – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что проезд в метро, на МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Перевозить пассажиров будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных. Кроме того, работу МЦД продлили до 03:00.