Песков рассказал об опасности комментариев по выборам в США со стороны РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в США могли бы агрессивно отреагировать на комментарии о выборах президента со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

"Все, что касается нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах, поэтому давайте не будем сейчас ничего комментировать", – заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что политическая обстановка в Америке должна быть зоной ответственности именно граждан США.

Ранее в четверг, 5 ноября, пресс-секретарь президента РФ заявил, что неясность с итогами выборов в США может плохо повлиять на мировые дела. По словам представителя Кремля, до сих пор нет ясности, насколько долго продлится подобная неопределенность.

На данный момент в США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Власти штата Орегон приняли решение ввести подразделения национальной гвардии в Портленд, который охватили протесты и беспорядки. Напряженная обстановка отмечается в ряде других городов.

