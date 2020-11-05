Песков рассказал об опасности комментариев по выборам в США со стороны РФ

Фото: ТАСС/Tracie Van Auken/EPA
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в США могли бы агрессивно отреагировать на комментарии о выборах президента со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.
"Все, что касается нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах, поэтому давайте не будем сейчас ничего комментировать", – заявил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что политическая обстановка в Америке должна быть зоной ответственности именно граждан США.
Ранее в четверг, 5 ноября, пресс-секретарь президента РФ заявил, что неясность с итогами выборов в США может плохо повлиять на мировые дела. По словам представителя Кремля, до сих пор нет ясности, насколько долго продлится подобная неопределенность.
На данный момент в США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Власти штата Орегон приняли решение ввести подразделения национальной гвардии в Портленд, который охватили протесты и беспорядки. Напряженная обстановка отмечается в ряде других городов.
Доллар дешевеет из-за неопределенности на выборах президента США
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