В охваченный беспорядками Портленд ввели нацгвардию

Фото: ТАСС/Marcio Jose Sanchez/AP

Власти штата Орегон приняли решение ввести подразделения национальной гвардии в город Портленд, который охватили протесты и беспорядки, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По сообщениям офиса шерифа округа Малтнома, подразделения введены, чтобы помочь местной полиции в реагировании на акты насилия, а также для поддержания порядка и обеспечения общественной безопасности.

В Портленде беспорядки начались после президентских выборов, которые прошли 3 ноября.

Ранее в связи с выборами президента США торговцы заколотили окна и двери магазинов. В крупных городах страны отмечается напряженная обстановка. Белый дом обнесли высокой железной сеткой.