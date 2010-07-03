Путин потребовал увеличить количество бюджетных мест в магистратуре

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Российский президент Владимир Путин выразил недовольство небольшим количеством бюджетных мест при наборе в магистратуру, он потребовал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова "навести порядок". Об этом пишет РИА Новости.

В ходе заседания президентского Совета по русскому языку Путину привели пример Воронежского государственного университета, где есть только шесть бюджетных мест для групп магистратуры. Причем сама численность групп не может быть меньше 12 человек. Путин заявил, что такая статистика стала для него неожиданностью.

"Если это так, то трудно что-то комментировать, я попрошу коллег прокомментировать. Если в магистратуре группа считается полноценной в 12 человек, а у нас всего шесть бюджетных мест, то как ее можно сформировать?" – спросил президент у Котюкова.

Министр объяснил, что сейчас за счет средств государственного бюджета в магистратуре обучаются только порядка 40% студентов, остальные поступают на платные места или осваивают программу за счет работодателей.

"Плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Плохо! Нужны тогда коррективы ваших правил. Если уж вы ввели правило, согласно которому группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, значит, дайте им 12 бюджетных мест", – потребовал Путин.

Лидер призвал Котюкова "навести порядок", он отметил, что министерство должно не только руководствоваться большими данными, но и понимать, что происходит в реальной жизни. Котюков пообещал внести изменения в эту методику, а Путин в свою очередь потребовал отчета об этих изменениях.

5 ноября президент Владимир Путин провел совещание президентского Совета по русскому языку. На заседании лидер выразил обеспокоенность современными тенденциями развития национального языка. Лидер предложил создать единый корпус словарей, нормы которых станут обязательными для СМИ и госструктур. Также президент поддержал российский аналог "Википедии" – Большую российскую онлайн-энциклопедию.