Путин заявил, что "рвать штаны" при попытке влезть "в окно в Европу" – не лучшее занятие

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Владимир Путин заявил, что не нужно "рвать штаны" при попытке влезть "в окно в Европу". Об этом он сказал в рамках своего выступления на Валдайском форуме.

"Окно в Европу, сейчас вот коллеги говорили, мир меняется, и лазить все время в окно туда-сюда, штаны себе рвать – не самое лучшее занятие. Зачем лезть в окно, когда есть другие двери", – высказался он.

По мнению российского лидера, у РФ и Европы есть нечто общее, а именно – цивилизационный код, в основе которого лежит христианство. Однако Путин сделал акцент на том, что Россия никогда не будет навязываться.

При этом он подчеркнул, что РФ всегда открыта к диалогу и взаимодействию. По его словам, Европа сама предпочитает отстраняться и "создавать новый железный занавес", который будет только ей во вред.

В начале своей речи Путин отметил, что с наступлением текущего столетия все надеялись, что мир извлек уроки из разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого, однако этого не произошло. Он уверен, что пренебрежение коллективным решением глобальных проблем заведет мир в тупик.

До этого российский лидер заявлял, что у России есть много друзей в Европе. При этом глава государства обратил внимание, что сторонников традиционных ценностей на Западе тоже достаточно. Однако, по его словам, они просто не демонстрируют всем свою позицию и ведут себя спокойнее, чем противники.



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