Песков заявил о возможности быстро организовать встречу Путина и Трампа

Фото: ТАСС/AP/Jae C. Hong

Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть организована в кратчайшие сроки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос о возможности второго раунда переговоров двух лидеров в ближайшее время, подчеркнув, что он состоится, если они оба сочтут это необходимым.

"Встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно", – подчеркнул Песков.

Вместе с тем он обратил внимание, что мирному урегулированию украинского вопроса в настоящее время препятствуют действия Европы. Таким образом он прокомментировал тезис о том, что основным партнером России на Западе в этом процессе является Трамп.

"Европейские государства, с моей точки зрения, крайне неконструктивны в своем видении нынешнего этапа развития, нынешней ситуации, в частности вокруг Украины", – уточнил Песков, добавив, что диалог с ними фактически отсутствует.

Ранее Путин заявил, что подготовка к встрече с Трампом в Москве в настоящий момент не ведется. Российский лидер не уточнил даты возможных переговоров, но подчеркнул, что "приглашение на столе".

Тем не менее президент России обратил внимание на имеющуюся договоренность созваниваться со своим американским коллегой по необходимости. По словам Путина, он сам и Трамп открыты к этим разговорам.

