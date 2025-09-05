Захарова указала на вежливый ответ Путина на требования Украины к встрече

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Владимир Путин вежливо ответил на требования Украины о месте и времени переговоров. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Словарь вежливого человека. Говоря о том, что киевский режим, попросив о встрече, затем еще и потребовал провести ее в указанном им месте, Владимир Владимирович вместо "совсем о….ли" использовал словосочетание "избыточные ожидания", – указала дипломат.

Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что Киев хочет встречи с ним, однако требует от Москвы провести ее в третьей стране. Российский лидер назвал это "избыточными запросами", подчеркнув, что Москва будет лучшим местом для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Более того, по его словам, Россия даст ему стопроцентную гарантию обеспечения безопасности.

Путин пригласил Зеленского приехать в Москву во время своей пресс-конференции по итогам визита в Китай. Провести данную встречу ранее попросил американский лидер Дональд Трамп.

Однако тогда российский лидер обратил внимание, что беседа с Зеленским в его нынешнем статусе будет "путем в никуда", так как конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий.

