Путин: Янукович "прослезился" после понимания последствий вступления Украины в ЕС

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Виктор Янукович, будучи президентом Украины, "посчитал и прослезился", когда увидел экономические последствия от вступления страны в Евросоюз, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он уточнил, что Киев должен был сопоставить, "положить на чашу весов", что он потеряет в контактах с Москвой – в прямом выражении, денежном и кооперационном, и что – он приобретет в объединении.

"Над этим и задумался президент Янукович. Он посчитал и прослезился, потому что открытие рынков для высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией. В этом была проблема", – пояснил российский лидер.

При этом президент счел законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС. По его словам, Киев сам решает, как выстраивать свои международные связи и обеспечивать экономические интересы, а также с кем заключать союз.

Он также напомнил, что после государственного переворота на Украине к власти пришли силы, выступающие за вступление в НАТО, однако Россию это не устраивает. Несмотря на то, что каждое государство имеет право выбора обеспечения собственной безопасности, без оглядки на безопасность самой РФ подобные вопросы не решаются, добавил глава государства.

Ранее Путин пригласил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву, если тот готов к встрече. Он отметил, что Россия дает стопроцентную гарантию безопасности украинскому лидеру, однако в настоящее время договориться с ним по основным вопросам будет невозможно.