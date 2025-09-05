Путин назвал медведя и тигра символами России

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Медведь является символом России, однако самый большой в мире тигр – уссурийский – тоже российский. Об этом рассказал Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

В рамках выступления глава государства шуткой ответил на вопрос о роли "русского медведя" в союзе с КНР и Индией. Модератор сообщила президенту о фотографиях, появившихся в мировых СМИ, где он сидит вместе с председателем Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кадр описали фразой "слон, дракон и медведь".

"А какое место медведь в этом союзе занимает вообще?" – спросила модератор, на что Путин ответил, что "медведь – он и есть медведь".

Кроме того, как отметил российский лидер, двуглавый орел смотрит и на запад, и на восток, и на юг.

Ранее Путин пошутил, что слоны, которых президент Лаоса Тхонглун Сисулит захотел подарить России, "пригодятся в хозяйстве". Последний сообщил, что такой подарок будет сделан российской стороне в честь годовщины 65-летия установления дипломатических отношений между странами. Он подчеркнул, что слоны являются символом Лаоса.

