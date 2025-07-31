Путин пошутил, что РФ "пригодятся в хозяйстве" подаренные Лаосом слоны

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Владимир Путин пошутил, что слоны, которых президент Лаоса Тхонглун Сисулит захотел подарить России, "пригодятся в хозяйстве". Его слова передает РИА Новости.

Президент Лаоса сообщил, что такой подарок будет сделан российской стороне в честь годовщины 65-летия установления дипломатических отношений между странами. Он подчеркнул, что слоны являются символом Лаоса. Кроме того, по словам Сисулита, эти животные ассоциируются с миром и благополучием.

Переговоры российского лидера с президентом Лаоса проходят в четверг, 31 июля. Стороны планировали обсудить актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, а также обменяться мнениями по поводу главных тем региональной и глобальной повестки дня.

Ранее Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну 24 лошади его любимой породы – орловский рысак. Партия включала в себя 19 жеребцов и 5 кобыл. Животных перевезли через узкую сухопутную границу с Приморским краем.