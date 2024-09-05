Путин пошутил, что глава Сбербанка Греф вошел в число классиков

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Владимир Путин пошутил, что глава Сбербанка Герман Греф вошел в число классиков. Шутку он озвучил, отвечая на вопрос про льготную ипотеку на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Господин премьер-министр цитировал Толстого, Чехова, а вы Грефа уже цитируете – тоже в число классиков входит", – сказал глава государства.

Ранее Греф сравнил льготную ипотеку с допингом, который нельзя употреблять. По его мнению, льготная ипотека была нужна, чтобы экономика не упала после пандемии COVID-19. Но с выходом из программы РФ затянула, из-за чего на рынке образовался "колоссальный перекос", указал Греф.

Глава Сбербанка добавил, что доступность жилья за это время упала примерно на 10%, а доходы в основном выросли у девелоперов.

До этого российское правительство одобрило законопроект о продлении льготы на ипотеку для многодетных семей. Сумма льготы составит 450 тысяч рублей. Мера действительна до 2030 года, на нее потребуется дополнительно выделить 647,59 миллиарда рублей.