Выплаты по программам "Земский доктор", "Земский учитель" в ДФО будут сохранены

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Повышенные выплаты по программам "Земский доктор", "Земский учитель" в ДФО сохранят. Об этом рассказал Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В рамках программ "Земский учитель", "Земский доктор" и "Земский фельдшер" были вдвое увеличены единовременные выплаты для педагогов и врачей, которые переезжают работать в села и поселки Дальнего Востока, до 2 миллионов рублей. Для медицинских работников средняя выплата до 1 миллиона", – сказал президент.

Путин добавил, что было принято решение продлить эти программы до 2030 года.

Российский лидер также потребовал сохранить ставку 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке, "поставив точку" в данном вопросе. Кроме того, Путин поручил увеличить до 1 миллиона рублей выплату на погашение ипотеки многодетным семьям, которые проживают в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.

На фоне реализации новых экономических проектов на Дальнем Востоке были внедрены и масштабные социальные инициативы, подчеркнул Путин. При этом, по мнению президента РФ, успех выполнения этих задач, как и любых других по всей стране, зависит от самих людей.