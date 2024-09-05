Путин заявил, что поезд-медцентр будет курсировать по 5 регионам ДФО с сентября

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С сентября по пяти дальневосточным регионам России будет курсировать высококлассный поезд-медцентр. С 2025 года эта цифра вырастет до восьми, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам главы государства, этот поезд представляет собой современную поликлинику и аптеку на колесах с современным оборудованием и врачами-специалистами. Они смогут проводить исследования, консультироваться с коллегами из ведущих научных центров страны, использовать технологии ИИ для формирования медицинского заключения и оказывать помощь, доступ к которой нужен всем россиянам, независимо от места проживания, подчеркнул Путин.

Также Путин в ходе ВЭФ заявил, что страна готова и способна воплощать в реальность транспортные проекты глобального масштаба, делая это "быстро, много и качественно". По его словам, это доказали инженеры, проектировщики и другие специалисты своим трудом и подходом к делу. Он подчеркнул, что на Восточном полигоне железных дорог и на всех крупных автодорожных российских объектах развернута большая работа.

В Восточном экономическом форуме принимают участие тысячи гостей из 76 стран, в том числе главы 650 российских и 44 зарубежных компаний. Кроме мастер-планов городов, главными темами мероприятий стали вопросы развития Дальнего Востока, укрепление международного сотрудничества и новые логистические маршруты.

