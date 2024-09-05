05 сентября, 09:28Экономика
Путин поручил выделить 100 млрд рублей на мастер-планы дальневосточных городов
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Владимир Путин поручил выделить дополнительно 100 миллиардов рублей на реализацию мастер-планов дальневосточных городов с 2025 по 2030 год. Об этом президент РФ заявил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"На эти цели уже выделено 30 миллиардов рублей, подчеркну, дополнительно", – напомнил Путин.
Динамику мастер-планов будут отслеживать каждый год, а лучшие регионы и федеральные ведомства будут отмечать, сказал российский лидер. Один из таких документов будет подготовлен для города-спутника Владивостока, к его развитию надо приступить уже с 2025 года, сказал Путин.
По плану в единую зону развития объединят агломерацию Владивостока, Артема и Надеждинского района. Президент РФ подчеркнул, что опыт Дальнего Востока станет основой, чтобы масштабировать практику мастер-планов.
В ВЭФ принимают участие тысячи гостей из 76 стран, в том числе главы 650 российских и 44 зарубежных компаний. Кроме мастер-планов городов, главными темами мероприятий стали вопросы развития Дальнего Востока, укрепление международного сотрудничества и новые логистические маршруты.