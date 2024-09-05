Путин заявил, что досмотр на 5 погранпереходах ДФО не должен превышать 10 минут

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К 2026 году на первых пяти автомобильных погранпереходах на Дальнем Востоке скорость досмотра не должна превышать 10 минут. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Президент РФ напомнил о задаче, поставленной в послании Федеральному собранию, а именно сократить очереди на границе, снизить типовое время досмотра грузового транспорта.

Кроме того, совместный с Китаем проект крупных логистических комплексов и расширения пунктов пропуска через границу должен быть запущен с 2025 года, отметил Путин.

На пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке с российским президентом в мероприятии участвуют премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и зампредседателя КНР Хань Чжэн. На заседание также прибыли представители многих стран Глобального Юга, в том числе Китай, Индия, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. По словам Путина, сейчас Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиций страны в мире.