Путин планирует подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей с Турцией

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Владимир Путин выразил надежду подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей России с Турцией. Об этом российский лидер сообщил на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая проходит в Сочи.

"Как и договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции", – сказал российский лидер.

Итоги переговоров озвучит вице-премьер – сопредседатель межправкомиссии Александр Новак. Встреча глав государств проходит в личном формате, а затем пройдет с участием делегаций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в повестке встречи значится обсуждение вопросов военно-технического сотрудничества и реализации "продуктовой сделки".