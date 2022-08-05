РФ не будет обсуждать обмены заключенными в "мегафонной дипломатии" – Песков

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Обмены заключенными не должны обсуждаться с помощью "мегафонной дипломатии", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия считает ошибочными подобные действия США, сама же к ним прибегать не будет.

"Если мы с вами будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные с темой обменов, то эти обмены никогда не состоятся. Такую ошибку уже совершили американцы. Они вдруг решили "мегафонным" способом решать такие проблемы. Они так не решаются", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, однако лишь в рамках того канала, который был утвержден президентами двух стран.

Песков до этого отмечал, что договоренностей между Москвой и Вашингтоном по обмену заключенными пока нет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом подчеркивала, что в данном вопросе должны быть учтены интересы обеих сторон.

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей. Олимпийская чемпионка была признана виновной в незаконном хранении и контрабанде наркотиков.

Президент США Джо Байден назвал приговор неприемлемым. Он заявил, что такое решение российского суда стало еще одним напоминанием для мирового сообщества о том, что американка неправомерно содержится под стражей в РФ.

