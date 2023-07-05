Мишустин спрогнозировал рост ВВП РФ по итогам года на более чем 2%

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Российская экономика продолжает уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

По словам Мишустина, на сегодня у правительства есть уверенность в том, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств к концу 2023 года рост ВВП России составит более 2%.

Подобная ситуация в экономике РФ позволяет говорить, что все социальные обязательства перед российскими гражданами и далее будут выполняться, добавил премьер-министр России.

В частности, отметил Мишустин, правительство РФ очень точно и выверенно отслеживает цены, в том числе и продовольственной корзины.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономические показатели России оказались лучше ожидаемых. По словам президента РФ, это вселяет надежду, что все задачи будут решены.

До этого похожим прогнозом касательно роста ВВП поделился председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он сообщил, что российская экономика по итогам текущего года покажет рост, валовой внутренний продукт РФ может увеличиться примерно на 2%.