Греф спрогнозировал рост экономики РФ в 2023 году на уровне порядка 2%

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Российская экономика по итогам текущего года покажет рост, валовой внутренний продукт РФ (ВВП) может увеличиться примерно на 2%. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

"Наш прогноз на этот год – экономика закончит ростом. Каким – пока сказать сложно, но наш прогноз – порядка 2%, и это хороший результат", – заявил он.

По мнению Грефа, в течение двух лет экономика России восстановится до прежних объемов и показателей развития.

Он также подчеркнул важность того, что российская экономика остается рыночной. По его словам, российский бюджет "не подвергся каким-то таким искусственным конструкциям", которые могли бы снизить устойчивость макроэкономики.

Председатель правления Сбербанка также заявил, что дефицит федерального бюджета в 2023 году может составить от 2% до 3% ВВП. При этом, по мнению Грефа, "для такого года это очень немного". По его словам, привлечение средств как источник покрытия дефицита является нормальной рыночной практикой.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ВВП России вырастет на 1–2% по итогам 2023 года. При этом, по мнению лидера РФ, в текущем году мировая экономика продолжит замедление.



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