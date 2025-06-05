Песков: Путин и Папа Римский Лев XIV не обсуждали роль Ватикана в вопросе по Украине

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Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV в рамках телефонного разговора, который состоялся 4 июня, не обсуждали роль Ватикана в урегулировании ситуации на Украине. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Ватикан выразил готовность внести вклад в урегулирование конфликта. При этом до этого контактов Путина и понтифика еще не было.

В ходе беседы российский лидер высоко оценил вклад Ватикана в решение гуманитарных вопросов на Украине, добавил Песков.

Во время переговоров Путин также подчеркнул, что украинская сторона делает ставку на эскалацию конфликта и занимается диверсиями в отношении российских объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, глава РФ рассказал понтифику о договоренностях по обмену военнопленными, достигнутых во время второго раунда российско-украинских переговоров.

Вместе с тем Путин и Папа Римский отметили вклад понтифика в укрепление отношений между Россией и Святым престолом.

Ранее понтифик подтвердил готовность принять переговоры между Россией и Украиной в Ватикане. Совместно с премьер-министром Италии Джорджей Мелони он обсудил дальнейшие шаги, необходимые для построения справедливого и прочного мира на Украине.

