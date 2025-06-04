Фото: kremlin.ru

Владимир Путин впервые провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV, сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы президент России отметил, что украинская сторона делает ставку на эскалацию конфликта, а также занимается диверсиями по отношению к российским объектам гражданской инфраструктуры.

"Подчеркнуто, что осуществленный на днях украинской стороной намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм", – указано в заявлении.

Кроме того, глава РФ рассказал понтифику о договоренностях по обмену военнопленными, достигнутых во время второго раунда российско-украинских переговоров. При этом Путин обратил внимание, что Москва принимает необходимые меры для воссоединения детей с их семьями.

Также российский лидер во время разговора указал, что для справедливого и всеобъемлющего урегулирования кризиса нужно устранить его первопричины. Путин выразил признательность понтифику за его стремление содействовать в завершении конфликта, а также за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных проблем.

"В связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской православной церкви выражена надежда, что Святой престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине", – отметила пресс-служба Кремля.

Вместе с тем Путин и Папа Римский отметили вклад Папы Римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым престолом. В заявлении указано, что в интересах построения более справедливого миропорядка стороны договорились продолжить работу над укреплением этих отношений, опираясь на общие духовно-нравственные ценности.

"Выражен взаимный настрой на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной области, а также в деле защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.

Помимо этого, президент по просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла передал понтифику пожелания успехов в служении. В свою очередь Папа Римский высказался в поддержку продолжения общения между двумя сестринскими церквями.

Ранее понтифик подтвердил готовность принять переговоры между Россией и Украиной в Ватикане. Совместно с премьер-министром Италии Джорджей Мелони он обсудил дальнейшие шаги, необходимые для построения справедливого и прочного мира на Украине.

При этом лидеры нескольких европейских стран выразили одобрение инициативы Папы Римского Льва XIV о проведении мирных российско-украинских переговоров в Ватикане.

Между тем Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7–9 июня. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, в настоящий момент обсуждаются окончательные цифры по обмену, однако российская сторона ожидает, что каждая сторона передаст 1 200 человек.