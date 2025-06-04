Мединский заявил о готовности России начать обмен пленными с Украиной 7–9 июня

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Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7–9 июня, заявил помощник российского президента Владимир Мединский во время совещания Владимира Путина с членами правительства.

"Сейчас согласовываются окончательные цифры по паритету. Мы предполагаем, что это, наверное, будет 1 200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными", – цитирует его ТАСС.

Мединский уточнил, что Москва полностью готова к обмену с Киевом. При этом он указал на предложение, согласно которому российская сторона может передать свыше 6 000 тел погибших бойцов украинской армии при помощи специальных машин или вагонов-рефрижераторов.

По его словам, у Украины могут находиться тела российских военнослужащих, но, возможно, их "намного-намного меньше".

"Мы выразили готовность принять, если таковые будут", – добавил Мединский.

Москва и Киев договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых по принципу "все на всех" в ходе переговоров, которые прошли в Стамбуле 2 июня. Таким же образом будут обменяны военные в возрасте до 25 лет.

Во время беседы российская делегация также предложила украинской стороне прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта и передала меморандум из двух частей по урегулированию конфликта.

