Мишустин сыграл "Священную войну" на осетинской гармонике

Фото: телеграм-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК"

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе своего визита в детскую музыкальную школу Беслана сыграл песню "Священная война" на осетинской гармонике.

Глава правительства помог одной из учениц подобрать мелодию знаменитой песни.

Мишустин в понедельник, 5 мая, находится в Северной Осетии с рабочей поездкой.

Ранее песня "Священная война" прозвучала в кинопарке "Москино" во время иммерсивной постановки режиссера Игоря Угольникова "Победа! Знамя над Рейхстагом!". В реконструкции приняли участие народные артисты России, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и профессиональные каскадеры.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова недавно спела песню Bella ciao вместе с журналистом Винченцо Лоруссо после того, как получила петицию от итальянского народа. Дипломат отметила, что данную песню в России "все знают и поют на русском, а припев – на итальянском".