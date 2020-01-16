Представитель Лепса опроверг, что Мишустин написал музыку к двум песням

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин не писал музыку для песен Григория Лепса, заявил "Ведомостям" представитель исполнителя Владимир Урюпин.

Он уточнил, что авторство принадлежит однофамильцу главы ФНС.

Ранее издание сообщило, что в реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что автором музыки для песен "Зола" и "Настоящая женщина", которые исполняет Лепс, является Михаил Владимирович Мишустин.

То, что музыку написал Мишустин, подтвердил собеседник издания, знакомый с деталями работы РАО. По его словам, также совпадают даты рождения.

Песня "Настоящая женщина" вышла в альбоме Лепса "Пенсне" в 2011 году, "Зола" – в альбоме "Апгрейд" в 2016 году.

Накануне Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Это произошло после отставки правительства.