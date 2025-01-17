Мария Захарова ответила песней Игоря Николаева на вопрос о документе по Украине

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга ответила строками из песни композитора Игоря Николаева "Пять причин" на вопрос о том, направила ли Москва Вашингтону письмо с какими-либо предложениями или шагами по урегулированию конфликта на Украине.

"Ваш вопрос, подготовила ли Россия какой-либо документ, адресованный США, с перечислением каких-то шагов, мне напомнил известную песню, по-моему, Игоря Николаева: "Первая причина – это ты, а вторая – все твои мечты". Видимо, так должен быть составлен этот документ", – цитирует дипломата ТАСС.

После этого Захарова напомнила, что Владимир Путин еще в июне прошлого года подробно озвучил все пункты российского подхода к урегулированию на Украине.

14 июня 2024 года российский президент обозначил ряд условий для Киева, при которых РФ готова начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Среди них полный вывод ВСУ с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ, официальное уведомление о том, что Украина не присоединится к НАТО, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины и прочие условия.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным в скором времени, однако для начала ему необходимо вступить в должность главы Штатов. Инаугурация Трампа должна состояться 20 января.