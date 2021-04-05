Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения в отстающих регионах

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил достичь в регионах с низкими социально-экономическими показателями опережающего роста доходов населения.
"Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем ... ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал", – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов.
Доклад по данному вопросу должен быть сформирован до 1 июля этого года, далее его необходимо представлять раз в полугодие.
По данным на 2019 год, к регионам с самыми низкими социально-экономическими показателями относились Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.
На реализацию программ развития для каждого из данных субъектов было решено направить 100 миллиардов рублей в два этапа.
Ранее Путин поручил правительству в двухнедельный срок проработать параметры дополнительной финансовой поддержки российских регионов в 2021 году.
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