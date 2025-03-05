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Паспортизация жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей завершена практически в полном объеме. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии МВД России.

"С момента начала этой работы паспорта получили 3,5 миллиона человек", – уточнил, в свою очередь, глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России. Он напомнил, что освобожденные и присоединенные территории уже записаны в конституции.

Песков также уточнил, что значительная часть Украины хочет стать Россией и уже ею стала. По его словам, люди, несмотря на опасности, стояли в очередях и отдавали свой голос на референдуме за вступление в состав РФ.