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17 февраля, 20:50

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Постпред РФ при ООН: Украина навсегда потеряла Крым и еще четыре региона

Небензя заявил, что Украина навсегда потеряла Крым и еще четыре региона

Фото: ТАСС/Zuma

Украина навсегда потеряла Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока еще остаются под контролем Киева. Наконец необходимо, чтобы реализацией новых договоренностей занималась та власть, которая будет искренне в этом заинтересована и которая появится по итогам демократических выборов", – передает ТАСС его слова.

Немногим ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о невозможности возвращения утраченных Украиной территорий. По его словам, земли, которые Украина хочет взять себе, были изначально даны советским руководством при образовании СССР.

Постпред РФ в ООН Небензя выразил надежду на скорое окончание конфликта на Украине

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