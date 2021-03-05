Пушков объяснил, в чем опасность отказа от "Северного потока – 2" для Германии

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Сенатор Алексей Пушков назвал причину опасности отказа от "Северного потока – 2" для Германии. Об этом политик написал в своем Telegram.

По мнению Пушкова, российский газопровод имеет для Берлина большой политический смысл.

"Фактически идет проверка способности ведущей страны Европы дать отпор Вашингтону хотя бы по одному вопросу, который относится исключительно к ее компетенции. <…> Речь идет о политическом весе и национальном достоинстве Германии", – пояснил Пушков.

Сенатор предположил, что поражение в споре о "Северном потоке – 2" ударит по авторитету Германии в Евросоюзе. Пушков также выразил мнение, что некоторые члены ЕС, такие как Польша, страны Балтии и Румыния, готовы уступить США суверенитет Европы.

"В Европе ширится убеждение, что на США уже нельзя полагаться так, как прежде. <...> Отсюда – и "Северный поток – 2", и инвестиционное соглашение с Китаем", – написал политик.

Ранее власти Германии заявили, что считают санкции США против проекта "Северный поток – 2" вмешательством в европейский суверенитет. Такая позиция немецкого правительства была высказана в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос.

19 января 2020 года в США ввели санкции против судна "Фортуна", которое укладывает "Северный поток – 2", и его владельца – компании "КВТ-Рус". В список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра".

Позднее в администрации США заявили, что считают "Северный поток – 2" плохой сделкой. Сообщалось, что американские власти продолжают следить за завершением строительства газопровода.