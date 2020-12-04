Путин подписал указ о новом назначении Чубайса

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Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс назначен на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями, сообщили в Кремле.
"Указ о назначении Чубайса Анатолия Борисовича на должность специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития подписал глава государства Владимир Путин", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что совет директоров избрал на пост председателя правления УК "Роснано" экс-зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова вместо Анатолия Чубайса.
Дмитрий Песков назвал отставку Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано" следствием естественного ротационного процесса.
В "Роснано" проводили Чубайса клипом на песню "Есть только миг"