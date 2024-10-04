Песков: Путин будет работать в день своего рождения 7 октября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин планирует провести на работе свой день рождения, который он празднует 7 октября. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Там особо праздничного ничего не будет", – уточнил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в первой половине дня 7 октября у Путина запланированы закрытые рабочие встречи, а во второй половине у российского лидера "будут главы государств СНГ".

В прошлом году Путин, говоря о праздновании своего дня рождения, рассказал, что 7 октября пообедал вместе с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жормат Токаевым. По его словам, после запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан лидеры стран остались в России и они, "сообразив на троих", посидели за столом.

