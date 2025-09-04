Путин стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в филиале наццентра "Россия" во Владивостоке стал первым посетителем музея 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова.

Импровизированный музей находится на первом этаже центра. Российскому лидеру показали фильм о подвигах 155-й бригады, а также директор Центра военно-патриотического воспитания ДВФУ Леон Володин рассказал о создании стенда – Музея славы бригады. Вместе с Путиным первыми гостями стали и воспитанники Центра "Воин".

Мультимедийные экраны повествуют о подвигах павших бойцов бригады, в том числе Гудкова. На стенде представили его наградное оружие, шевроны, личные вещи, бронежилет и шлем.

Одним из центральных экспонатов музея стала копия боевого знамени 155-й бригады, которую Путин в декабре прошлого года показал на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Российский лидер прибыл во Владивосток после официального визита в Китай. В настоящее время там проходит десятый Восточный экономический форум (ВЭФ).

В филиал наццентра глава государства отправился на катере "Ураган". После прибытия он успел посетить мультимедийный павильон, где побывал в цифровом лесу, встретил уссурийского тигра и дальневосточного леопарда.