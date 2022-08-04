Медведев назвал визит Пелоси на Тайвань злонамеренной провокацией

Фото: vk.com/Дмитрий Медведев

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань являлся злонамеренной провокацией со стороны США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Эта поездка – явная и абсолютно злонамеренная провокация. Действие, прямо подрывающее международную безопасность в Азии. Выходка совершенно оборзевших от собственной безнаказанности американских властей", – цитирует его РИА Новости.

По словам Медведева, Соединенные Штаты сделали все для того, чтобы спровоцировать Китай на опрометчивые шаги. Он подчеркнул, что самолет со спикером конгресса никто не планировал сбивать, "подобные радикальные меры не соответствуют миролюбивым установкам наших китайских друзей".

Политик также не исключил, что США жду глобальные последствия такого опрометчивого шага. Так, рынок будет падать, а продукты и бензин – дорожать. По его мнению, противоречий между Белым домом и конгрессом относительно посещения Пелоси Тайваня не было, "это согласованная игра истеблишмента США".

Кроме того, Медведев провел параллель между ситуацией на Украине и событиями вокруг Тайваня.

"Программа минимум – вызывать скандал и обострить ситуацию в Азии. Максимум – развязать военный конфликт, на котором потом можно нагреть руки. В том числе за счет поставок оружия марионеточным оппозиционерам в Тайбэе. Такой сценарий мы наблюдали во многих местах, в том числе и на Украине, – провокации, подстрекательство, кормление горячими пирожками различных майданутых типов и затем – переворот", – пояснил зампред Совбеза.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. По приезде спикер палаты представителей американского конгресса заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.

В министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.

