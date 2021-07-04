Песков поделился, о чем шутили в аппаратной во время прямой линии c Путиным

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что детальность рассказа Владимира Путина об инциденте с британским эсминцем Defender в ходе прямой линии послужила причиной для шуток.

Так, Путин привел самые мельчайшие детали инцидента, а также назвал хвостовой номер американского самолета-разведчика, принимавшего участие в данной провокации. По словам Пескова, после этого в аппаратной прозвучали шутки, что президент сможет озвучить даже личные данные пилотов.

"Мы даже, когда сидели в аппаратной во время прямой линии, кто-то в аппаратной даже стал шутить, что сейчас президент назовет имя, фамилию, отчество пилотов этого самолета и адрес проживания", – сказал представитель Кремля в эфире канала "Россия 1".

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.

Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер допустил вероятность военного столкновения между странами из-за инцидента.