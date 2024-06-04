Путин поручил не допустить скачков цен на яблоки после заморозков

Фото: 123RF/tommk

Владимир Путин поручил принять своевременные решения, чтобы избежать скачков стоимости яблок в связи с проблемами аграриев после весенних заморозков.

В рамках совещания с членами правительства российский лидер обратил внимание, что после похолодания в 21 регионе страны погибло более 1% урожая. Путин обратился к главе Минсельхоза Оксане Лут с вопросом о том, какая ситуация сложилась на данный момент в сфере сельского хозяйства.

Министр отметила, что ведомство снизило прогноз по урожаю яблок в России с 1,8 до 1,5 миллиона тонн.

Глава государства, в свою очередь, поручил министерству поторопиться с оказанием поддержки российским производителям яблок и ягод. Также он заявил о необходимости оперативно нарастить импорт продукции пострадавшего из-за погодных условий сегмента сельского хозяйства, чтобы избежать резкого повышения цен на эти товары.

В результате похолодания, которое пришло в Россию в мае, в центральной части страны было повреждено 50–70% яблонь, рассказал ранее президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин. Он предупредил, что это может привести к дефициту яблок на рынке.

Аналитики также сообщали, что из-за заморозков в цене выросла и клубника. Отмечалось, что в Москве клубнику в среднем можно купить за 651 рубль. Такая цена выше, чем в целом по России. При этом в столице она подорожала на 12% относительно уровня прошлого года.

После этого Лут заявила, что Минсельхоз России и ФАС решили совместно проанализировать повышение цен на клубнику в стране. Она подчеркнула, что на данный момент объективных оснований для резкого роста стоимости этой ягоды в России нет. Происходящее с ценами на данную продукцию министр назвала спекуляцей.

