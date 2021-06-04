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Экономика

19:09

Путин назвал самые актуальные проблемы в российской экономике

власть экономика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал ситуацию на рынке труда и инфляцию самыми актуальными на данный момент проблемами в экономике РФ. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Рынок труда, его нужно восстанавливать минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас – 5,2%. И вторая (проблема) – инфляция", – цитирует президента ТАСС.

Также российский лидер рассказал о проблемах безработицы в России. По его словам, российская экономика и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. Также Путин отметил, что в России увеличилась безработица, доходы "припали", но никакой катастрофы не случилось.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов рассказал, что в настоящее время в столице нет проблем на рынке труда, уровень безработицы минимален. Он добавил, что те горожане, которые числятся безработными, в итоге либо выбирают наиболее подходящую вакансию, либо и вовсе не выходят на работу по тем или иным причинам.

По итогам 2020 года в Москве зафиксирован один из самых низких показателей безработицы среди 10 крупнейших городов мира. Лучший показатель демонстрирует лишь Пекин – 1,4%. На третьей строчке расположился Дели с безработицей, чуть превышающей 3%.

С 2015 по 2019 год уровень безработицы в Москве снижался. Минимальный показатель составлял 2,2%.

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